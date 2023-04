Cassonetti pieni in via Valmaura: sei persone multate per aver abbandonato i rifiuti accanto

TRIESTE Qualche giorno fa il Nucleo Guardie Ambientali della Polizia Locale è intervenuto in via Valmaura per un cospicua quantità di rifiuti lasciati sul marciapiede accanto ai cassonetti, chiusi in sacchetti e contenitori vari: le conseguenze igieniche sull'ambiente sono facilmente intuibili così come i costi a carico della collettività per rimuoverli manualmente.

Il Nucleo, dopo un'attenta ricognizione, è riuscito a risalire a sei responsabili ai quali è stata contestata una sanzione da 100 euro a testa per la violazione del Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani (art. 16).

Nel comunicato diffuso, la polizia locale precisa: “Può capitare che il cassonetto sia pieno, ma questo non giustifica l'abbandono del rifiuto sulla strada: talvolta basterebbe fare due passi in più e vuotare il sacchetto in un'altra isola ecologica. È in primo luogo una questione di senso civico e cura del proprio territorio, oltre al divieto sancito dal Regolamento”.