Lavoratori controllati a distanza dal datore, sprovvisti di attestati o in nero: multe per 10mila euro a Trieste

TRIESTE In un bar di Trieste i lavoratori venivano controllati a distanza dal datore tramite un sistema di videosorveglianza che invece non è consentito per questi fini.

Sempre qui, due lavoratori non avevano l’attestato di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che è obbligatorio.

In altro bar del centro di Trieste, ben quattro lavoratori su cinque erano privi dell’attestato per la formazione sui luoghi di lavoro: anche questo è un documento obbligatorio per legge.

In un terzo esercizio è stato trovato un lavoratore “in nero”; i familiari del datore lavoravano poi senza la necessaria dichiarazione di collaborazione, e un altro lavoratore ancora era sprovvisto dell’attestato di formazione sulla sicurezza: per questo motivo questa attività imprenditoriale è stata subito sospesa.

E’ l’esito dei controlli, effettuati e intensificati di recente, dal Nucleo carabinieri ispettorato del Lavoro di Trieste in collaborazione con i militari del Comando provinciale di Trieste in servizio nelle stazioni di Guardiella e via dell’Istria.

A seguito delle ispezioni, svolte tutte all’interno di attività commerciali dislocate in varie zone nel comune di Trieste, si è concluso con l’accertamento di diverse sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro.