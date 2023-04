Scontro moto-furgone in strada per Basovizza: ferito il centauro

TRIESTE Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 aprile in strada per Basovizza: per causa in corso di accertamento, all’altezza dell’incrocio con via Fabiani una moto e un furgone si sono scontrati.

Nell'impatto il centauro, 25 anni, è rovinato a terra, rimanendo ferito. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo (per dinamica).

Sul posto anche la Polizia e i vigili de fuoco.