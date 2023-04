Pedone investito da moto sulle Rive di Trieste. Un altro incidente con tre feriti a Basovizza

TRIESTE Un pedone è stato investito da una moto intorno alle 8 di martedì mattina, 4 aprile, sulle Rive di Trieste. L’incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e quello di un'automedica.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico due persone rimaste ferite che sono state trasportate, entrambe con ferite non gravi, all'ospedale di Cattinara.

Scontro a Basovizza

Tre persone non gravi sono state soccorse dai sanitari intorno alle 10:30 a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 14, a Basovizza, lungo il tracciato in direzione della località di Draga Sant'Elia di San Dorligo della Valle.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli iinfermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica.

Attivati, per quanto di competenza, i Vigili del fuoco.