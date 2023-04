Scontro tra due vetture a Staranzano: un ferito

STARANZANO Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 4 aprile, in via Battisti a Staranzano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato del Commissario di Monfalcone, due vetture si sono scontrate e una persona è rimasta ferita.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo.

La persona ferita che è stata trasportata con ferite non gravi all'ospedale San Polo di Monfalcone.

Attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco.