Incendio in una villetta di Capriva: a fuoco il primo piano

Un incendio è divampato martedì mattina a Capriva del Friuli, all’interno di una villetta in via Battisti.

Per cause al vaglio dei vigili del fuoco è andato a fuoco il primo piano. Non c'era nessuno all'interno per fortuna. Gli inquilini erano usciti per andare al lavoro. Sul posto due autobotti, un autoscala e un furgone dei pompieri oltre a una pattuglia dei carabinieri di Capriva del Friuli.