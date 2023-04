Grande fratello Vip: la triestina Nikita ha vinto

La modella triestina Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera la finalissima del programma su Canale5 ha chiuso una lunga permanenza nella casa, iniziata a settembre.

Gli altri in gara a contendersi il titolo erano Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Milena Miconi e l’opinionista goriziano Alberto De Pisis.

Nella parte finale della puntata le ultime rimaste dopo il televoto, Nikita e Oriana, sono entrate nello studio dove il verdetto è stato annunciato dal presentatore del programma, Alfonso Signorini.

La triestina ha accolto la notizia con urla di gioia, prima di un lungo abbraccio con amici e parenti presenti. 29 anni compiuti il 20 marzo, modella da quando ne aveva 18 in Italia e all’estero, già protagonista di altri reality show, “Temptation Island”, “Ex on the beach” e “Pechino Express”, Nikita era data per favorita ormai da qualche giorno dai sondaggi web.

Si porta a casa i 100mila euro di montepremi, metà dei quali andranno in beneficenza.