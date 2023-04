Esenzione dei ticket, assalto all’ospedale Maggiore di Trieste

Ieri mattina sono stati aperti gli sportelli per il rilascio e il rinnovo delle esenzioni dei ticket sanitari per status e reddito: quelli operativi all’interno dell’ospedale Maggiore sono stati letteralmente presi d’assalto. L’atrio all’ingresso principale del nosocomio era sovraffollato già dalle 8.30 del mattino, con persone in fila, in attesa dell’apertura degli sportelli. Alle 10 la situazione era ancora critica, con tempi di attesa significativi.

Proprio per evitare file e lunghe attese, l’Azienda sanitaria ricorda quanti devono fruire di questo servizio, che quella del Cup del Maggiore, con gli sportelli attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18, non è l’unica sede in grado di elaborare le pratiche per l’esenzione dal ticket, invitando quindi gli utenti a rivolgersi anche agli altri sportelli attivati per garantire queste pratiche. Nello specifico, dal 3 al 28 aprile 2023, è possibile rivolgersi per il rinnovo o il rilascio dell’esenzione dal ticket sanitario anche allo sportello operativo nella sede del Distretto 3 nel rione di Valmaura, aperto il venerdì dalle 8 alle 12 e il martedì dalle 13 alle 16. A Opicina, invece, al Distretto 1, lo sportello dedicato è aperto il lunedì e il giovedì dalle 11 alle 15. Ad Aurisina, al Distretto 1, il servizio viene garantito il martedì dalle 8 alle 11.30, mentre al Distretto 3 di Muggia il martedì e il venerdì dalle 8 alle 12 e il mercoledì dalle 12 alle 15. Per l’occasione l'ufficio esenzioni del Cup dell’ospedale Maggiore è stato potenziato con ulteriori quattro sportelli, mentre il Distretto 3 con ulteriori 2, uno attivato nella sede di Muggia e uno in quella di Valmaura. I moduli utili all’esenzione sono scaricabili anche dal sito di Asugi. Inoltre, si ricorda che per avere informazioni e supporto nella compilazione dei moduli è possibile contattare il numero Verde Sanità 800 991170 operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13.