Regionali Fvg, Maran (Terzo Polo): "Primi mattoni per una casa riformista"

«Fin dal principio ci eravamo proposti di portare mattoni alla costruzione di un edificio più grande. Mandare in consiglio una pattuglia in grado di condizionare le scelte farà la differenza». Così Alessandro Maran commenta i primi risultati delle regionali in Friuli Venezia Giulia e aggiunge che la volontà deve essere di «cominciare a realizzare quella casa riformista che vorremmo costruire». Intervista di Diego D'Amelio, video di Alessio Di Lella

01:20