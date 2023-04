Regionali Fvg, Fedriga: "Dedico la vittoria a mia moglie e a mio padre che non c'è più"

Massimiliano Fedriga entra nella storia del Friuli Venezia Giulia come il primo presidente della Regione, dall’elezione diretta in poi, a essere confermato per un secondo mandato in piazza Unità. Fin da quando si sono chiuse le urne alle 15, per gli altri tre candidati non c’è stata partita e già dopo un’ora lo sfidante Massimo Moretuzzo ha telefonato al governatore uscente per congratularsi. Nel video di Elisa Coloni e Andrea Lasorte, la prima intervista al governatore-bis che dedica il risultato alla moglie Elena e al padre scomparso. Qui l'approfondimento

02:50