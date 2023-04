Villesse, 34 cuccioli di cane stipati in viaggio: sanzione di oltre 5mila euro

TRIESTE Nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in occasione delle imminenti festività pasquali la Polizia Stradale di Gorizia ha proceduto, nei pressi del Casello di Villesse, al controllo di un autocarro di nazionalità ungherese, condotto da un cittadino magiaro, che viaggiava assieme a un cittadino italiano, entrambi già gravati da precedenti specifici in materia di maltrattamenti e traffico illecito di animali da compagnia.

Da una ispezione al mezzo di trasporto, è emerso che all’interno del vano di carico si trovavano 34 cuccioli di cane di varie razze (Barboncino, Volpino di Pomerania, Bovaro del Bernese, Shiba Inu), collocati in trasportini di piccole dimensioni. Inoltre è stata evidenziata la non regolarità dei dati riferibili all’età dei cuccioli e della documentazione che li accompagnava, mentre sono state anche contestate violazioni alle caratteristiche del veicolo. Al termine ai conducenti è stata applicata una sanzione per complessivi 5.332 euro e il fermo amministrativo del veicolo.