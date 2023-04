“Barbacan produce” torna domenica 16 aprile

Se non abbiamo contato male, eccoci all’ottava edizione di “Barbacan produce”, una simpatica manifestazione che si tiene quattro volte all’anno in un fazzoletto urbano di 400 metri quadrati comprensivo dell’Arco di Riccardo, di piazzetta San Silvestro e della scalinata di Santa Maria Maggiore.

La prima puntata del 2023 è in cartellone domenica 16 aprile, quella successiva a Pasqua. Gli altri appuntamenti sono in programma il 18 giugno, il 15 ottobre, il 10 dicembre, sempre in occasione di una ricorrenza domenicale.

Un happening che raccoglie alcune decine di espositori, produttori dei propri oggetti: abbigliamento & accessori, cosmesi naturale, gioiello contemporaneo, ceramica, articoli per la casa ... Il criterio di selezione vorrebbe limitare - ma non escludere - le “ripetute”, in modo tale da rinfrescare il bacino delle idee e delle proposte. Lodovica Fusco, Alessia Alessio Vernì, Nika Furlani, Francesca Crevatin sono le ispiratrici di questa operazione, il cui obiettivo è di far crescere una creatività spesso allo stato brado, che ha bisogno di “incubatori” dove misurarsi e farsi conoscere. Per avviarsi verso un livello più professionale, connotato dalla buona qualità artigianale. In genere gli espositori giungono dalla regione, dal Veneto, dal Trentino, dalla Lombardia, ma anche da Slovenia e Croazia.

Finora il format - come recita la delibera di coorganizzazione portata dal vicesindaco Serena Tonel - ha trovato positivo riscontro da parte della cittadinanza, che ha risposto con una buona affluenza alle occasioni di ritrovo.

Dal punto di vista organizzativo, "Barbacan produce" si avvale di una zona carico/scarico in via della Rotonda e in via Madonna del mare. L'orario di apertura si estende tra le 7 e le 23 nel periodo estivo, tra le 7 e le 18 in quello autunnale-invernale. Il contributo municipale si sostanzia soprattutto nella messa a disposizione non onerosa dell'area chiamata a raccogliere gli operatori.