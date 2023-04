Gorizia, quasi 500 persone tra Italia e Slovenia per la manifestazione podistica Vivicittà

Non c’è stato il sole a illuminare le acque color smeraldo dell’Isonzo che ha accompagnato praticamente l’intero percorso, ma non è mancata l’atmosfera della festa nemmeno questa volta, a “Vivicittà” a Gorizia. La 26ma edizione della manifestazione podistica non competitiva promossa dall’Uisp (in questo caso dal comitato di Gorizia) ha coinvolto 440 persone di Italia e Slovenia, portandole lungo i 5 o 10 chilometri dei due tracciati che si sviluppavano lungo le nuovissime piste ciclabili realizzate dal Gect Go. Una scelta che ha entusiasmato i partecipanti, ben felici di scoprire un percorso diverso dal solito ed immerso in una natura meravigliosa. Video di Bumbaca

03:21