Monumenti, scorci e volti sotto il sole: da tutta la regione alla 24 ore di fotografia

TRIESTE Scatti nell’arco di un’intera giornata a Trieste, per immortalare scorci, panorami, ma anche attimi di quotidianità della città. Una trentina di appassionati di fotografia ha partecipato ieri a una “24 ore” di immagini, un’uscita che rientra tra le attività di PixAround 2023, ideata e organizzata dalle associazioni dotART e Exhibit Around Aps, finalizzate alla scoperta del territorio.

Partiti da piazza Sant’Antonio i concorrenti del contest hanno girato il centro, per poi dividersi, a caccia dell’angolazione migliore o dell’attimo giusto da catturare. C’è chi ha scelto di puntare su luoghi simbolo, come chiese, piazze o monumenti, chi ha optato per la ricerca di angoli originali e suggestivi e chi ancora si è concentrato sui volti delle persone incrociate durante il cammino.

Mara Zanette, referente per dotART dell’iniziativa di ieri, spiega che «i partecipanti sono arrivati da tutto il Friuli Venezia Giulia per prendere parte alla giornata insieme. Abbiamo voluto promuovere questo progetto per far conoscere la città e per farla raccontare attraverso le sue caratteristiche e peculiarità. Si tratta di un contest che mette anche a confronto tutti, una gara vera e propria che prenderà vita nelle prossime settimane quando le foto saranno messe a confronto, con la premiazione prevista a ottobre».

Per Stefano Amrboset, fondatore di DotART, «la giornata è stata stupenda, a partire dal meteo che è stato un grande aiuto. Abbiamo accolto un gruppo dal Friuli, che ormai da qualche anno è con noi, entusiasta delle nostre proposte, ma ci ha fatto piacere anche l’adesione di diversi triestini».

Andrea Sivilotti è arrivato da San Daniele del Friuli: «Sono un appassionato di fotografia da oltre trent’anni – racconta –, in questa occasione ho scelto di focalizzare l’attenzione sulle persone che ho visto e incontrato tra le strade. È il tipo di scatti che più amo. E qui a Trieste è stato un momento perfetto, con tantissima gente presente».

Agnes Budai, di origine ungherese, vive ormai da vent’anni in città: «Mi piace la “street photography” e ritrarre i cittadini mentre sono nel contesto della loro quotidianità. Ho iniziato con questa passione al liceo e non ho mai smesso. Questa volta mi sono soffermata in particolare sulla zona di Cavana».

Virgilio Boasso, nato a Buenos Aires, giunto a Trieste da bambino, ha accompagnato il gruppo in città, come amico di DotART: «Alcuni scorci hanno colpito un po’ tutti in particolare, come il canal Grande o un angolo molto gettonato ma sempre interessante, la scalinata di via Ciamician».

L’evento fotografico di ieri fa parte del progetto “Trieste Audace” dedicato alla città natale del “Trieste Photo Days – Festival Internazionale della Fotografia Urbana”, realizzato in occasione dei dieci anni del festival che si terrà dal 27 al 29 ottobre. In quell’occasione si terrà anche la premiazione del contest. In palio, per i vincitori, buoni spesa.

La 24 ore di foto si era già svolta a marzo a Sacile, il prossimo appuntamento sarà sabato 20 e domenica 21 maggio nella zona del Vajont. Ulteriori informazioni, insieme a quelle relative ad altre iniziative promosse, sono presenti su www.exhibitaround.com e su www.dotart.it.