Comunali a Fogliano Redipuglia: alle 12 ha votato il 14%

Nella provincia di Gorizia gli elettori di Fogliano Redipuglia sono chiamati a eleggere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale. A mezzogiorno ha votato il 14% , in netto calo rispetto a cinque anni fa quando alla stessa ora (ma si votava solo la domenica, non come questa volta anche lunedì fino alle 15) si recarono nelle tre sezioni il 24,48% degli aventi diritto.

La sfida a Fogliano Redipuglia è fra il sindaco uscente di centrodestra Cristiana Pisano (sostenuta dalle liste Uniti per il paese e Lega) e Massimo Muset del centrosinistra (sostenuto dalla lista Cambiamento).

I due candidati sindaco si sono recati nel proprio seggio questa mattina e, dopo aver votato, si sono stretti la mano.