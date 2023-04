In scooter contro il palo a Trieste: resta gravissima la 40enne ferita giovedì

TRIESTE Sono stazionarie nella loro gravità le condizioni della quarantenne triestina rimasta ferita, giovedì pomeriggio, in un incidente accaduto in via Commerciale all’altezza del civico 128. La donna procedeva in sella a uno scooter e aveva improvvisamente perso il controllo del suo ciclomotore, finendo fuori strada e schiantandosi contro un palo.

L’impatto aveva causato traumi molto gravi a livello cranico e toracico, provocando un arresto cardiaco. All’arrivo dei soccorritori la donna era a terra, esanime, e il battito cardiaco assente.

Erano state subito avviate le manovre di rianimazione e il cuore della donna aveva ripreso a battere. Stabilizzata e intubata, era stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Cattinara dove era stata ricoverata in terapia intensiva e dove si trova tuttora. La prognosi è riservata.

Sul luogo dell’incidente era intervenuta la polizia locale che aveva provveduto a chiudere temporaneamente alla circolazione il tratto di via Commerciale fino alla conclusione dell’intervento dei soccorritori.