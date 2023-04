Dal Trieste Airport a Budapest con Aviolinee Tergestine: il pesce d’aprile di Vile&Vampi

"Volare? Volentieri!” E’ il motto di Aviolinee Tergestine, la compagnia, rigorosamente farlocca, creata dal gruppo satirico Vile&Vampi, in cui si riconoscono i tre vignettisti Paolo Pascutto, Fabrizio Polojaz e Paolo Tanze.

Sono tutti triestini «in diverse proporzioni etnico-culturali», come amano sottolineare loro stessi.

E se volare è bello allora perché non farlo volentieri, dal primo giorno di aprile, fra Trieste, Vienna e Budapest a bordo di un vecchio aereo, bianco e rosso, che ricorda la compagnia Interflug della Germania Est?

Il pesce d’aprile è spuntato di prima mattina, sotto forma di post, su “Ronchi Tower”, la pagina Facebook non ufficiale dei controllori di volo del Trieste Airport.

Una pagina che solitamente informa i lettori dei voli che collegano realmente l’aeroporto di Trieste con gli altri scali. Giusto due giorni fa, riprendendo le notizie dei media, la pagina ha fatto il punto delle linee appena annunciate e di quelle già attive. Olbia e Milano Linate, oltre a Napoli, Bari, Palermo, Catania, e ancora Belgrado, Tirana, Bruxelles, Dublino e Barcellona.

Così il post del primo d’aprile, per quanto poco credibile, ha subito ottenuto l’effetto sperato: strappare il sorriso nei lettori, generando un tam-tam di commenti e condivisioni.

“Era nell’aria già da qualche mese ma per scaramanzia abbiamo mantenuto il segreto…

Questa mattina è finalmente atterrato il primo volo della nuova compagnia aerea regionale low-cost Aviolinee Tergestine (TLT/TS) che opererà le tratte Trieste - Vienna e Trieste - Budapest con un ricondizionatissimo Ilyushin Il-62 configurato per 186 passeggeri.

I collegamenti saranno trisettimanali con prezzi a partire da 29 euro a tratta! A breve verranno comunicati gli orari e i giorni della settimana in cui opererà”.

E’ bastato poi riprendere lo scherzo sui social di Vile&Vampi, e di sorrisi ne sono stati strappati a catena.

"Mai avremmo immaginato che qualche cordata di intraprendenti oligarchi localpatrioti si sarebbe un giorno cimentata nell’ambiziosa sfida di fondare finalmente una compagnia aerea regionale, ma questa breaking news supera anche le nostre più rosee aspettative. Siamo ovviamente orgogliosi di aver contribuito a dare anche solo l’ispirazione iniziale a questa avventura che vedrà finalmente i vascelli volanti con l’Alabarda solcare orgogliosamente i cieli di ogni angolo del globo terraqueo.

Buon volo, Aviolinee Tergestine!!!”

Spiega Paolo Tanze: «L’idea è stata di presentare, in collaborazione con i controllori di volo “Ronchi Tower”, un improbabile collegamento low cost su vetusti aeromobili dell’era sovietica».

«Aviolinee Tergestine nasce alcuni anni fa per caso e senza grandi ambizioni. Una pomposa compagnia dall’aspetto vintage, fra carrette volanti e aerei dismessi. Il nostro tono ruspante, tipicamente triestino, a dissacrare i messaggi glamour delle grandi compagnie e le novità nel mondo che ci circonda».

“Lo pseudonimo Vile&Vampi – si legge nel sito ufficiale dei disegnatori – deriva dal grido di guerra dei contadini sloveni in rivolta “Vsem galjotom vile v vamp (Forconi nella trippa ai tiranni)”. Proprio come gli stanchi servi della gleba, questo gruppo vuole mettere all’indice con la satira il comportamento di caporioni e cosiddetti rappresentanti del popolo e sottolineare la mancanza di senso e serietà di molte situazioni. Le vignette vertono attorno a questioni locali e globali, aspetti della politica internazionale e nostrana, con l’intenzione di far ridere e divertire il lettore, ma anche per farlo meditare”.

Qui le campagne pubblicitarie di Aviolinee Tergestine architettate negli anni dal gruppo satirico.

Quello di quest’anno non è il primo pesce d’aprile creato da Vile&Vampi. Memorabile la lista cinica “Àncora Trieste”, con il falso candidato Italo Nazaj che correva alle comunali del 2016, alleggerendo il duello vero fra Dipiazza e Cosolini.

Vena creativa, spirito dell’umorismo e autoironia sono i connettori del gruppo, «ma anche il piacere di collaborare come in una sorta di catena di montaggio: uno di noi ha un'idea, il secondo la disegna ed il terzo la rifinisce dando un senso al tutto», spiegano gli autori.

E tutto per la soddisfazione, incontenibile, di vedere «la reazione divertita della gente». Si sa che ridere, d’altronde, fa sempre bene alla salute.