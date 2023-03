La ministra Bernini a Trieste: "Verità per Giulio Regeni e giustizia per Zaki"

«Esattamente il governo vuole fare proprio questo». Così ha risposto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini oggi a Trieste, a chi le chiedeva se il Governo aiuterà la famiglia di Giulio Regeni a chiedere verità e giustizia. «Io - ha aggiunto - sono stata in qualità di ministro dell’Università e della Ricerca alla missione che abbiamo fatto con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in Egitto. Il ministro Tajani ha detto ad Al Sisi in sintesi: verità per Regeni e giustizia per Zaki». La ministra ha poi parlato della fuga dei cervelli Video di Andrea Lasorte

02:14