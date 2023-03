A FameLab Francesco spiega perché le cicogne portano i bambini

Tra i 23 concorrenti di FameLab c'è Francesco Giacomarra, matematico dell'Università di Trieste che si occupa di statistica e probabiltà: sul palco del teatro Miela ha spiegato "perché le cicogne portano i bambini e altri segreti della correlazione". In questo video di Andrea Lasorte, un momento della selezione locale di FameLab, il talent show internazionale della comunicazione scientifica che sfida giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari a raccontare in soli tre minuti, in modo chiaro, coinvolgente e accurato il proprio oggetto di studi o un argomento scientifico che li appassiona.

03:37