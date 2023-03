Scontro auto-scooter a Sgonico, minorenne all’ospedale Burlo di Trieste

Un minorenne è stato soccorso dai sanitari venerdì mattina per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Sgonico.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati uno scooter e una autovettura. Il ragazzo viaggiava sul motorino. Nell'impatto è stato sbalzato per circa due metri. Dopo la chiamata giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support, cioè mezzo di soccorso avanzato, con infermiere a bordo). Il personale sanitario ha preso in carico il ferito che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale materno infantile Burlo.