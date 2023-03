Nudo in luogo pubblico perché in astinenza: la polizia locale lo arresta

TRIESTE Giovedì sera in via Settefontane una donna ha avvicinato due neo-agenti della Polizia Locale (Nucleo Operativo Territoriale) avvisandoli che nei pressi del ricreatorio comunale “Padovan”, c'era un uomo con i genitali esposti. Gli operatori l’hanno raggiunto, accorgendosi che l’uomo (R.S. del '88) era sì nudo ma per potersi iniettare una dose di stupefacente nell'area inguinale.

Invitato a rivestirsi e a fornire le proprie generalità, l'uomo ha reagito con violenza, brandendo la siringa contro gli agenti; un attimo dopo ha estratto dalla tasca un taglierino con una lama da 18 centimetri facendolo roteare pericolosamente, spiega il comunicato della polizia locale.

Vista la situazione la pattuglia ha chiesto un ausilio di supporto (un'unità del Reparto Motorizzato e personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria). Nonostante l'arrivo dei rinforzi l'uomo non ha accennato a calmarsi,

Gli operatori l’hanno così immobilizzato e portato nella caserma di via Revoltella dove sono emersi numerosi precedenti a suo carico per reati contro la persona e il patrimonio ma anche connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per i presunti reati di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico Ufficiale, rifiuto delle indicazioni sulla propria identità personale, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e atti osceni in luogo pubblico nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto agli arresti domiciliari.