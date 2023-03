Giovani elettori di Monfalcone: ecco perché voto

Julia Corona, Nicola Giberna, Nicoló Manauzzi e Suami Bergamasco: quattro giovani di Monfalcone ci spiegano le motivazioni che li spingono domenica ad andare a votare per le regionali del 2-3 aprile in Friuli Venezia Giulia. Katia Bonaventura ha raccolto le loro voci in questo video. Il nostro servizio

01:51