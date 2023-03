A Trieste il museo Its Academy offre anche corsi per creativi di tutte le età

TRIESTE Si chiama "Its Arcademy" ed è il primo museo della moda contemporanea in Italia che aprirà i battenti martedì 18 aprile a Trieste, in via della Cassa di Risparmio. Sono previste visite guidate e anche molte attività formative rivolte a tutte le fasce di età, dai professionisti ai semplici appassionati che desiderano cimentarsi con la creazione. Alcuni esempi? Ci sarà un corso sulle tinture naturali e la sartoria aperta. Il nostro servizio

00:53