Scontro scooter- auto nel Goriziano, grave ragazza di 18 anni

GORIZIA Una ragazza di 18 anni è rimasta ferita in modo grave dopo che lo scooter sul quale stava viaggiando si è scontrato con una automobile. Nell'impatto, come è stata accertato dalla Polizia, che sta conducendo le indagini, la ragazza è stata sbalzata di cinque metri.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a Pieris, nel territorio del comune di San Canzian d'Isonzo all'intersezione tra via Anna Frank e via Donatori volontari di sangue.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza da Monfalcone e una automedica da Gradisca d'Isonzo.

La giovane è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara ( Trieste) con l'ambulanza con a bordo il personale dell'automedica. Sono anche stati informati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.