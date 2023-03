Ramadan dei bambini a scuola: il dialogo e la tutela dei minori sono le priorità

MONFALCONE Le diverse voci della comunità musulmana monfalconese ieri sono rimaste in silenzio, non esprimendo un giudizio sulla decisione del sindaco Anna Cisint di segnalare al ministero dell’Istruzione, Regione, Ufficio scolastico regionale il caso di quattro bambini della primaria a tempo pieno esentati dalle loro famiglie dal pranzo a scuola in osservanza del ramadan. Si sono invece fatti sentire la Cgil Scuola e il consigliere comunale del Pd Kamrul Hasan Bhuiyan Sani, originario del Bangladesh. Con il sindaco Anna Cisint, che ribadisce le proprie posizioni, si schiera invece il segretario cittadino e capogruppo della Lega in Consiglio comunale Antonio Calligaris. La prima cittadina dal canto suo ribadisce di essere tenuta a intervenire per tutelare la salute dei cittadini, mentre il parroco di Monfalcone, don Flavio Zanetti, invita al dialogo. Sui rischi del digiuno interviene la nutrizionista Raffaella Tognon.

Il consigliere Pd

Bhuiyan Sani afferma di comprende la preoccupazione del sindaco per la salute e l’educazione dei bambini, richiamando però il dettato costituzionale che garantisce la libertà di culto religioso per tutti i cittadini, «compresi i bambini di famiglie islamiche che scelgono di osservare il Ramadan». «Vorrei precisare che nessun genitore costringe i propri figli a fare il digiuno», aggiunge il consigliere, sottolineando come in ogni caso sia «importante trovare un equilibrio tra la libertà religiosa e la tutela della salute e dell’educazione dei bambini». Il consigliere aggiunge come da parte dei musulmani non ci siano state contestazioni al crocifisso in classe o alle celebrazioni di Natale e Pasqua.

«La religione è cultura e nelle scuole dovrebbe essere rispettata e stimolata – conclude –. Questo ci aspettiamo dal sindaco, che non può trovarsi di fronte ad un problema e risolverlo vietando tradizioni e credo religiosi millenari».

I sindacati

L’unico a essersi espresso ieri è stata la Cgil Flc Fvg, giudicando l’azione del sindaco come “un’autentica invasione di campo”. «Ci risulta che la mensa resti ancora un servizio a domanda individuale, per cui, al netto della fede praticata da ciascuno, qualsiasi famiglia potrebbe decidere con legittimità di privarsene», scrive il segretario della Flc Massimo Gargiulo. «L’amministrazione comunale – dice ancora – è investita della gestione dei servizi essenziali per garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e di quelli accessori, per realizzare il diritto allo studio. Auspichiamo pertanto che l’impegno dell’amministrazione sia canalizzato per questi: trasporti, edilizia scolastica, sostegno alle attività deliberate dagli istituti, garanzia di utilizzo di congruo numero di mediatori culturali». Da qui gli interrogativi sul «vero scopo» dell’iniziativa del sindaco e la piena solidarietà alla dirigente scolastica, che ha sottolineato la correttezza dell’azione dell’istituto, «aderente al rispetto dei principi garantiti della Costituzione».

Il parroco

Don Flavio Zanetti, a lungo impegnato nelle missioni in Africa, invita a trovare le soluzioni attraverso il dialogo. «Credo che la strada, anche in questo caso, sia di parlarne con le famiglie, con la comunità musulmana e capire quali siano le esigenze», afferma don Zanetti. «L’idea di fondo è che chi vuole che proprio figlio sia cresciuto nella religione possa farlo – aggiunge il parroco di Sant’Ambrogio –. Bisogna capire con quali modalità, con quale ragionevolezza, con quale pedagogia. Credo che la strada sia parlarne, per far capire le rispettive ragioni».

La Lega

«È compito delle istituzioni garantire il benessere dei minori, al di là e oltre le convinzioni religiose», dichiara il segretario della Lega monfalconese Antonio Calligaris. «La scuola deve essere un luogo sicuro per i bambini – sottolinea – ed è compito delle istituzioni assicurare il benessere di chi si muove all’interno di una struttura pubblica. Per questo l’allertamento da parte del sindaco Cisint alle autorità preposte è dimostrazione del pieno assolvimento dei suoi doveri: assicurare il benessere dei cittadini». «Non stiamo criticando scelte religiose o culturali – aggiunge –, stiamo assolvendo al nostro dovere. La situazione a Monfalcone, però, vista la crescita esponenziale dell’utilizzo del burqa, affiancata ora dal fenomeno del digiuno delle scuole, diventa preoccupante». La situazione va, quindi, osservata da vicino per Calligaris.

Il sindaco

Anna Cisint ieri ha ritenuto di tornare sulla vicenda attraverso una diretta Facebook avviata alle 17. Ai cittadini ha voluto ribadire come il sindaco e l’amministrazione comunale siano tenute e intervenire quando si tratti di situazioni che possono mettere a rischio la salute dei più piccoli. «La Costituzione, in ogni caso, non dice che si possono bypassare tutte le regole», ha aggiunto, definendo come “discriminazione” il fatto che i quattro bambini fossero seduti a un altro tavolo nella mensa dove i loro compagni, “anche musulmani”, stavano mangiando.

La nutrizionista

La nutrizionista Raffaella Tognon richiama un articolo pubblicato il 13 aprile del 2021 dall’Istituto Superiore di Sanità che vi indica come «qualsiasi forma di digiuno intermittente, come lo è la pratica del Ramadan, è da evitare per bambini e adolescenti». «Quando si parla di riduzione del numero delle calorie e, soprattutto, di digiuno – aggiunge Tognon –, è bene ricordare che gli effetti sulla salute possono essere imprevedibili e in alcuni casi pericolosi. Il digiuno per i soggetti nell’età dello sviluppo e impegnati nelle attività scolastiche dove è richiesta concentrazione e tranquillità emotiva, arreca i seguenti effetti: irritabilità, mal di testa, disidratazione, riduzione delle prestazioni fisiche e mentali, insonnia, momenti di rabbia, colpi di sonno, perdita di concentrazione, ipoglicemia e perdita di sensi. Per cui si raccomanda di evitare tale pratica religiosa durante le attività scolastiche nel supremo interesse del minore e per il suo corretto sviluppo emotivo e cognitivo». —