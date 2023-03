Meteo, perturbazione fredda in arrivo nel week end delle Palme

Nel fine settimana delle Palme si avvicina una perturbazione artica in Italia e nei Balcani

Secondo le previsioni di 3bmeteo nel fine settimana in Italia i venti piegheranno da Nord, accompagnando un fronte di aria fredda di diretta estrazione artica, che dal Nord Europa punterà il Mediterraneo centrale e quindi anche Balcani e Italia.

Le previsioni in Friuli Venezia Giulia

Secondo l’Arpa venerdì in Friuli Venezia Giulia il cielo sarà da nuvoloso a coperto con probabili piogge sparse in genere deboli su bassa pianura e costa, da moderate ad abbondanti sull'alta pianura e sulla zona montana, specie ad est. Possibili temporali. Quota neve oltre 1600-1800 m circa. Sui monti in quota soffierà vento anche sostenuto da sud-ovest, Libeccio moderato sulla costa. In serata miglioramento a partire da ovest.

Sabato il cielo in regione sarà in prevalenza variabile. Bassa probabilità di piogge sparse in genere deboli.

Domenica, sempre in Fvg, nuvolosità variabile con la possibilità di qualche rovescio nelle ore centrali della giornata, specie su pianura e costa. Sulla costa inizierà a soffiare bora, anche sostenuta in serata. Lo zero termico sarà in calo fino a 1300-1500 m di quota circa in serata.

Le previsioni in Italia di 3bmeteo

Instabilità e nuvole fino a venerdì

Secondo il meteorologo Edorado Ferrara, fino a venerdì il Nord sarà interessato dal transito di corpi nuvolosi più o meno compatti che porteranno anche qualche pioggia, ma sempre troppo poca per risollevare il deficit idrico di cui soffrono queste terre, che anzi si aggraverà. Le precipitazioni interesseranno, a carattere sparso e in modo decisamente irregolare, più che altro Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e Triveneto, risultando assai sporadiche altrove e in ogni caso con accumuli solo puntualmente rilevanti, non certo in modo diffuso.

Nel frattempo al Centrosud avremo sole alternato a nubi irregolari, ma tempo sostanzialmente asciutto e mite, con al più qualche modesta precipitazione sul medio versante tirrenico, in primis alta Toscana”

Perturbazione artica nel fine settimana

Ancora secondo l’agenzia 3b meteo la Penisola sarà interessata da una marcata instabilità atmosferica soprattutto domenica e ancora una volta al Centrosud, dove non mancheranno rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine, contestualmente ad un progressivo calo delle temperature al ritorno della neve sull'Appennino inizialmente a quote medio-alte.

Il Nord sarà in larga parte saltato, in particolare il Nordovest il quale più che la pioggia vedrà secchi venti di foehn e tempo anche soleggiato (salvo neve sui settori alpini di confine); qualche veloce rovescio o temporale potrà invece interessare il Nordest. Ad ogni modo anche questa sarà un'occasione mancata per il Nord Italia, che continuerà a soffrire pesanti condizioni siccitose”.

Prossima settimana freddo e neve a bassa quota

Il fronte di domenica sarà seguito dal dilagare di aria decisamente fredda per il periodo almeno tra lunedì e martedì, quando avremo ancora locali rovesci al Sud e in parte al Centro, nevosi anche a quote basse stante il tracollo termico.

Le temperature infatti potranno calare anche di 8-10°C, con massime che sul versante adriatico potrebbero non superare i 10-11°C, mentre martedì mattina potremmo assistere nuovamente a gelate tardive localmente anche in pianura e sulle vallate del Centronord. Il tutto accompagnato da venti anche forti dai quadranti settentrionali”

E per Pasqua?

Al seguito della sfuriata fredda, sempre secondo 3bmeteo dovrebbero progressivamente tornare correnti più miti dall'atlantico e anche più stabili, ma ad oggi la prognosi per le festività pasquali resta tutt'altro che definita.