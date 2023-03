Donna quarantenne in scooter si schianta contro un palo in via Commerciale a Trieste: gravissima a Cattinara

TRIESTE. Grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 30 marzo in via Commerciale a Trieste. Una donna di 40 anni in sella a uno scooter ha perso il controllo del mezzo, si è schiantata contro un palo ed è rimbalzata a terra sull’asfalto. I soccorsi del Nue sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno trovato la donna a terra in arresto cardiaco. I sanitari l’hanno rianimata con il massaggio cardiaco e intubata: una volta stabilizzata è stata caricata sull’ambulanza ed è stata portata a Cattinara in codice rosso. La donna ha subito anche gravi traumi cranici e toracici. Sul posto la polizia locale che ha provveduto a chiudere la strada alla circolazione in entrambi i sensi fino a conclusione dell’intervento.