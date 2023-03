Auto cappottata in Strada del Friuli, due ferite

TRIESTE Due persone, una donna e una minorenne, sono state soccorse dal personale medico infermieristico nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in Strada del Friuli, altezza Faro della Vittoria, a Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza gli agenti della Polizia locale), la conducente della vettura ha perso il controllo e l'auto si è cappottata.

Nessun altro mezzo coinvolto. A dare l'allarme sono stati gli astanti che hanno segnato una situazione di particolare gravità.