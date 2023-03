«Perché voto»: le ragioni di chi andrà alle urne in Friuli Venezia Giulia

«Perché voti?». Giorgia vota per far valere le sue idee, Paolo perché ama la sua terra, Nino per dare il suo contributo alla comunità, Marco per dar voce alla sua generazione, Renzo perché spera in un futuro migliore. Domenica 2 e lunedi 3 aprile ci saranno le elezioni regionali: chi andrà a votare, lo farà per motivi diversi. In questi giorni abbiamo raccolto le vostre storie: come quella di José, che andrà a votare perché sentirsi protagonista della società è un diritto di ognuno di noi. Il video è di Massimo Silvano, interviste raccolte da Francesco Codagnone. Qui l'articolo

03:23