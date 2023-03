Due auto si scontrano e volano fuori strada a Trieste in via Valerio, tre feriti

Violento scontro tra due auto nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, verso le 16.30, in via Valerio all’altezza del civico 77. Due auto, una Volkswagen Tiguan e una Dacia, sono entrate in collisione ed entrambe sono finite fuori dal manto stradale. Sul posto sono intervenuti: tre ambulanze, i vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. I vigili del fuoco, di concerto con il personale sanitario del 118, hanno subito iniziato le operazioni di stabilizzazione di una delle auto per poi estrarre, sempre assieme ai sanitari del 118, il conducente e il passeggero rimasti incastrati all'interno. Il bilancio è di tre feriti. La strada, per consentire i soccorsi e i rilievi, è stata temporaneamente chiusa al traffico. Servizio di Piero Tallandini, video di Massimo Silvano

00:53