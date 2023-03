Il ministro Salvini a Trieste per il progetto Pinqua delle case Ater

TRIESTE. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, sarà presente giovedì, 30 marzo, alle 15.30, nel sito delle case Ater di via Caravaggio, per un appuntamento, relativo all’ottenimento, tramite il progetto del Ministero delle Infrastrutture PINQUA, di ben 16 milioni di euro per la riqualificazione del complesso abitativo di San Giovanni. Saranno presenti, oltre al ministro Salvini, anche il Presidente dell’Ater Riccardo Novacco, ed il Sindaco Dipiazza. Al termine, Salvini passerà nuovamente al gazebo della Lega in piazza della Borsa, per un incontro con il segretario provinciale Paolo Polidori, i candidati alle regionali, e i simpatizzanti.