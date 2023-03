Il comitato anti-cabinovia di Trieste sollecita le osservazioni alla variante comunale

TRIESTE «C’è tempo fino al 22 aprile per presentare osservazioni e opposizioni alla Vas e alla variante dell’ovovia». Il comitato No Ovovia chiama all’adunata i cittadini desiderosi di mettere il proverbiale granello di sabbia nell’impianto a fune, ricordando l’apertura dei termini. Ma non basta, perché nella conferenza stampa di ieri annuncia anche di aver «presentato un’istanza di autotutela con cui chiediamo al Comune di ritirare tutti gli atti presentati finora per il progetto, e l’abbiamo inviata anche alla Corte dei Conti e all’autorità di vigilanza sugli appalti pubblici».

La conferenza

La conferenza si svolge ieri mattina al Circolo della stampa. In cattedra la formazione ormai consolidata: l’architetto William Starc, l’ex rettore Maurizio Fermeglia, l’architetta Gabriella Robba, Andrea Wehrenfennig di Legambiente, la portavoce del comitato di Barcola Elena Declich. La variante “Accesso Nord” al piano regolatore e la Valutazione ambientale strategica sono state pubblicate sul bollettino regionale il 22 marzo scorso, ha spiegato Starc: «Chiunque potrà presentare osservazioni alla variante, e chi subirà l’esproprio o l’asservimento potrà portare opposizioni. È aperto altresì il procedimento di consultazione pubblica della Vas, a cui chiunque può presentare osservazioni».

Leitner costruirà la cabinovia di Trieste assieme a Icop Giovanni Tomasin 28 Marzo 2023 l’impiantoGiovanni Tomasin

Il comitato punta il dito sulla maratona burocratica che l’amministrazione sta conducendo per portare l’opera a cantiere quanto prima: «Vogliamo sottolineare che siamo in presenza di una forzatura dei procedimenti da parte dell’amministrazione, un’opera da 60 milioni che non ha conformità urbanistica». Il tratto Barcola-Bovedo-Opicina del progetto, opina il Comitato, è stato inserito «illegittimamente nell’accordo di programma» per Porto vecchio, ma «non è nel piano». Starc definisce questa situazione «una sovversione completa delle leggi vigenti e delle normative».

Cabinovia di Trieste, l’aumento dei costi, gli alberi abbattuti, l’ipotesi terza stazione: le novità Lorenzo Degrassi 16 Dicembre 2022 il progettoLorenzo Degrassi

Il vincolo europeo

A questo si aggiunge la questione di Natura 2000, il vincolo europeo di tutela delle aree di nidificazione che insiste sul bosco Bovedo. La deroga a questo genere di vincoli è concessa solo in caso di necessità sanitarie o rilevanti miglioramenti ambientali: «La valutazione d’incidenza è a tutt’oggi negativa – afferma Starc – perché il ministero ha ribadito nel suo parere che gli impianti a fune semplicemente non si possono fare nelle zone di Natura 2000». Assenti le necessità sanitarie, il comitato contesta con i numeri le previsioni sul taglio alle emissioni: «Alla fine dei conti la cabinovia emetterà Co2 tanto quanto, se non di più, di quanto dovrebbe risparmiare», spiega Fermeglia.

Non solo Trieste: la “battaglia” sulla cabinovia si ripete dall’Alto Adige al Lazio Giovanni Tomasin 11 Gennaio 2023 I precedentiGiovanni Tomasin

Istanza di autotutela

Infine l’istanza di autotutela, presentata dopo gli ulteriori passi in avanti burocratici del Comune: il comitato l’ha inviata al Comune, oltre che a Corte dei conti e all’Anac. L’istanza «invita il sindaco a sospendere e ritirare i provvedimenti predisposti fino a questo momento, in attesa del pronunciamento dell’autorità giudiziaria a cui sono stati presentati i ricorsi». Sono cinque, finora, i ricorsi noti: tre presentati da privati, uno da un gruppo di 11 famiglie interessate, quello di Legambiente, Wwf e Lipu. «Se i ricorsi dovessero andare a buon fine – conclude il comitato – le aziende poi chiederebbero i danni, e il decreto di assegnazione dei fondi Pnrr è cristallino nello specificare che eventuali contenziosi sono a carico del Comune. Il rischio è che il costo venga riversato sui cittadini, che non hanno mai avuto occasione di esprimersi su un’opera così dannosa».