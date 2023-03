Incidente domestico a Trieste: ustionato al volto un ragazzo di 20 anni

TRIESTE Un ragazzo di circa 20 anni di età è stato soccorso intorno alle 22 di ieri per le ferite che ha riportato a seguito di un ritorno di fiamma.

L'incidente domestico si è verificato in una abitazione di Trieste per cause in corso di accertamento.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane che ha riportato ustioni al volto; poi il trasporto in condizioni piuttosto serie all'ospedale di Cattinara.

Informati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.