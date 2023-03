Confindustria Alto Adriatico, Agrusti: “Ridare speranza alle nuove generazioni è la nostra priorità”

TRIESTE E' iniziata questa mattina, lunedì 27 marzo, al Trieste Convention Center l'assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Sala molto affollata anche per la presenza di 700 studenti delle scuole cittadine. I lavori sono stati aperti dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti seguito dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, dal presidente della Ccia Venezia Giulia Antonio Paoletti, e dal governatore della Regione Massimiliano Fedriga.

“Trieste -ha detto Agrusti-ha conquistato il diritto di essere il capoluogo naturale della regione per i suoi grandi centri di ricerca che serviranno a riempire di competenze il nuovo manifatturiero industriale della regione. La città sta crescendo in modo esponenziale dal punto di vista turistico senza dimenticare le sue radici industriali”.

“Il sistema Alto Adriatico -ha detto Agrusti -ha investito molto nel sistema della formazione professionale, degli istituti tecnici e dei parchi tecnologici. Dobbiamo occuparci di più delle necessità del mondo della scuola e della formazione. Il futuro dell’impresa non può fondarsi solo sulla formazione professionale. Viviamo in una società dove bisogna ridare speranza alle nuove generazioni per risolvere il problema del crollo demografico”.

Per il governo è presente anche il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Il presidente Agrusti ha radunato un parterre di primo piano con big come l'amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero e il vicepresidente di British American Tobacco Andrea di Paolo che si confronteranno sul futuro dell'economia triestina con moderatore Sebastiano Barisoni (Radio24).

Ospite speciale Jim Al-Khalili, fisico teorico anglo iracheno in un atteso dialogo con monsignor Rino Fisichella. La conversazione in mattinata sarà moderata dal direttore del Sole 24 Ore Stefano Tamburini.

Di caro-energia e industria discuteranno poi Aurelio Regina, delegato per l'Energia Confindustria, il presidente di A2A Marco Patuano, Alberto Clò ex ministro e| direttore rivista Energia con Roberto Gasparetto, amministratore delegato di AcegasApsAmga. Dopo l'intervento del ministro Giorgetti chiuderà i lavori Bonomi. Carlo Bonomi Presidente di Confindustria; in alto marco patuano.