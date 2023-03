Il ceo di Metinvest a Confindustria Alto Adriatico: «Italia partner nella ricostruzione dell’Ucraina»

«Un presidio permanente presso Confindustria Alto Adriatico con il compito di occuparsi delle richieste di progetti di Confindustria in Ucraina». Questo l’auspicio del ceo di Metinvest, Yuriy Ryzhenkov, espresso in un video messaggio giunto alla vigilia dell’assemblea generale di lunedì a Trieste. Ancora Ryzhenkov ricorda che le attività del gruppo ucraino in Fvg e in Italia sono oggi la «base produttiva più importante» di Metinvest in Europa, e quindi «è fondamentale mantenere e rafforzare le relazioni» tra i due Paesi. Ryzhenkov ringrazia quindi il presidente di Confindustria AA, Agrusti, e il presidente nazionale Bonomi «che hanno partecipato all’evento di beneficenza di Milano e per aver sostenuto la nostra iniziativa umanitaria Saving lives» che ha permesso di aiutare mezzo milione di ucraini fornendo cibo, medicine e supporto psicologico. Infine ricordando la visita della premier Meloni a Kiev, il ceo ritiene che «le imprese italiane, la loro competenza e il loro know how svolgeranno ruolo significativo nella ricostruzione dell’Ucraina».—

