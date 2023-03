Allerta meteo gialla per forti raffiche di vento in Friuli Venezia Giulia: esclusa Trieste

TRIESTE La protezione civile del Fvg ha diramato un’allerta meteo dalle 6 di lunedì 27 marzo della durata di 24 ore, che non interesserà però la zona di Trieste.

#AllertameteoFVG ALLERTA REGIONALE 4/2023: DALLE 06:00 DEL 27/03/23 E SUCC. 24H ALLERTA GIALLA PER VENTO FORTE SU FVG A - B - C. POSSIBILI RAFFICHE SU FONDIVALLE E PIANURA. https://t.co/4afahComfT pic.twitter.com/L97rqMykmk — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) March 26, 2023

Domenica sera sulla nostra regione giungerà un fronte atlantico e lunedì e martedì affluiranno sul Nord Italia forti correnti settentrionali. In quota soffierà vento forte o molto forte da nord con raffiche superiori a 100 km orari.

Qualche raffica forte di Foehn potrà interessare alcuni fondivalle e successivamente anche qualche zona di pianura e costa centro occidentale.

Qui sotto le previsioni dell’Osmer:

Oggi, domenica 26 marzo, ci sarà un aumento della nuvolosità specie in montagna dove potrà esserci qualche debole precipitazione sparsa. Dal pomeriggio-sera e nella prima parte della notte su lunedì precipitazioni diffuse, da moderate ad abbondanti, anche temporalesche, più consistenti sulle zone orientali. Quota neve in calo fino a 1000 m circa. Sulla costa nel pomeriggio soffierà Scirocco moderato, che poi girerà a Libeccio con qualche raffica forte in serata; in quota vento moderato da sud-ovest.

Lunedì sulla costa al mattino e nuovamente in serata soffierà Bora, mentre nelle ore centrali soffierà vento sostenuto da nord con qualche raffica forte sulla costa occidentale. In montagna soffierà vento forte da nord, che nel pomeriggio potrà fare qualche raffica forte di Foehn in qualche valle e poi forse anche su alcune zone di pianura. In serata cielo sereno con atmosfera secca ma farà decisamente più freddo.