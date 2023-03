Trieste in fiore, aperto il maxi-uovo di Pasqua

Nell'ambito della rassegna “Trieste in fiore, delizie di primavera”, la mostra mercato dedicata al verde allestita in viale XX settembre, si è svolto il tradizionale concorso tra gli operatori presenti, per la composizione floreale più bella, ed è stato anche rotto il maxi uovo di cioccolata, che anticipa i festeggiamenti pasquali. L'uovo, composto da una quarantina di chili di cioccolato, è stato aperto e distribuito tra la gente. Il video è di Andrea Lasorte. Qui la notizia

01:03