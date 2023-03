Il ministro agli Esteri Tajani incontra i triestini

Il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha incontrato i candidati triestini azzurri in corsa per il Consiglio regionale alle prossime elezioni regionali. Passeggiando in centro a Trieste ha chiacchierato con alcuni passanti e si è concesso ai selfie. Il video è di Andrea Lasorte. Qui la notizia

00:57