Profumi di agrumi, rose, spezie, decorazioni: a Trieste il 17° “Trofeo fiore d’oro”

TRIESTE Il profumo di rose e agrumi, un tripudio di piante di tutti i tipi, oltre a piccole e grandi curiosità, tra oggetti per decorare balconi e giardini, libri, biancheria per la casa e spezie.

Ultimo giorno domenica per “Trieste in fiore, delizie di primavera”, la mostra mercato dedicata al verde allestita in viale XX settembre. Intanto si è svolto il tradizionale concorso tra gli operatori presenti, per la composizione floreale più bella, ed è stato anche rotto il maxi uovo di cioccolata, che anticipa i festeggiamenti pasquali.

Trieste in fiore, aperto il maxi-uovo di Pasqua

La 19esima edizione della fiera propone 35 stand per gli amanti del giardinaggio, ma anche per chi ama curare le piante in casa. Si va da semi, bulbi e vasi piccolini, per salire con le dimensioni, con soluzioni più grandi, come piante da frutto e ulivi, che necessitano di spazi ampi. Gettonate come sempre le aromatiche, profumatissime e da utilizzare anche in cucina, da posizionare sia all’interno di appartamenti sia all’esterno.

Tra le curiosità anche uno stand di Ferrara con una vasta scelta di spezie, mentre ad attirare l’attenzione degli amanti di giardini e terrazzi sono state anche decorazioni di vario tipo, tra fontanelle, vasi, supporti per rampicanti, e statuette colorate, come gli immancabili gnomi, e ancora una vasta scelta di casette per gli uccelli da appendere.

A “Trieste in fiore” rotto l’uovo di Pasqua gigante e premiate le tre composizioni più belle Micol Brusaferro 25 Marzo 2023 Micol Brusaferro

Ad ogni espositore le persone hanno chiesto informazioni e suggerimenti. Sabato mattina, in largo Bonifacio, si è svolto anche il concorso che ha messo a confronto le composizioni floreali realizzate dai vari partecipanti alla kermesse, con l’assegnazione del “Trofeo fiore d’oro”, giunto alla 17esima edizione.

A consegnare i riconoscimenti Alessandro Muzina di AssoFiori Italia e il vicesindaco Serena Tonel. Nove le creazioni in gara: primo posto per Alessandro Consigliere, secondo Carlo Scialameo, terzo “Fiori Butterfly”. Tutti si sono scatenati con la fantasia, aggiungendo elementi decorativi come statue e applicazioni colorate. Spazio poi all’uovo gigante da una quarantina di chili di cioccolato, aperto e distribuito alla gente. Tanti i triestini che hanno atteso l’evento, pronti a documentare tutto con foto e video.

Ancora domenica, dalle 9 alle 20, gli stand saranno aperti al pubblico, con tante proposte, come le piante grasse del Piemonte, gli alberi da frutta del Veneto, gli agrumi della Sicilia, le rose profumate, e ancora palme, primizie regionali, ortensie, gerani, vari tipi di lavanda, ulivi e diverse novità del settore florovivaistico, con esperti giunti a Trieste da tutta Italia e anche da Austria, Slovenia e Croazia. L’evento, anche quest’anno, è stato realizzato in co-organizzazione con il Comune di Trieste.