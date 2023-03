A “Trieste in fiore” rotto l’uovo di Pasqua gigante e premiate le tre composizioni più belle

TRIESTE Ultimo giorno domani, domenica 26 marzo, per “Trieste in fiore, delizie di primavera”, la mostra mercato dedicata al verde allestita in viale XX settembre.

Questa mattina intanto si è svolto il tradizionale concorso tra gli operatori presenti, per la composizione floreale più bella, ed è stato anche rotto il maxi uovo di cioccolata, che anticipa i festeggiamenti pasquali.

Trieste in fiore, aperto il maxi-uovo di Pasqua

La premiazione si è svolta in largo Bonifacio e l'iniziativa ha messo a confronto le composizioni floreali realizzate dai vari partecipanti alla kermesse, con la consegna del “Trofeo fiore d'oro”, giunto alla 17esima edizione.

A consegnare i riconoscimenti Alessandro Muzina di AssoFiori Italia e il vicesindaco Serena Tonel. Nove le creazioni in gara, primo posto per Alessandro Consigliere, secondo Carlo Sciannameo, terzo Zhou Xiaojng.

Spazio poi all’uovo gigante da una quarantina di chili di cioccolato, aperto e distribuito alla gente.

Le foto:

Prima composizione classificata

Seconda composizione classificata

Terza composizione classificata