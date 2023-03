Scoperti 68 lavoratori in nero impiegati nella ristorazione a Trieste: oltre 240 mila euro di sanzioni

TRIESTE Sessantotto lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza nella ristorazione triestina. Tra locali, pizzerie, take-away e quant’altro, sono sei le attività commerciali finite nel mirino delle fiamme gialle nell’ultima operazione di controllo su contratti, retribuzioni e orari.

Un’operazione imponente, visto quanto scoperchiato: numeri del genere non erano mai emersi finora, certamente non così, in un colpo solo, e imbarazzano anche la stessa associazione di categoria, la Fipe: «Sono numeri importanti per una città come Trieste – afferma la presidente Federica Suban – e che non fanno bene al nostro settore. Non sono un bel biglietto da visita». E potrebbero anche rappresentare la punta di un iceberg, che nasconde sotto un sommerso ormai radicato. La finanza, d’altronde, non intende mollare la presa.

Il Comando provinciale si è mosso nell’ambito di un servizio pianificato sul contrasto dell’evasione fiscale. Di quei sessantotto irregolari, ben quaranta sono riders. Che non solo lavoravano senza uno straccio di contratto, ma lo facevano utilizzando pettorine, indumenti e materiale per il trasporto con i loghi di noti marchi specializzati nei servizi di consegna a domicilio. Ma che con questi marchi, invece, non avevano nulla a che vedere. Tutto ciò, puntualizza un comunicato della Guardia di finanza,«in palese violazione della normativa giuslavoristica». Non solo. Di questi sessantotto lavoratori in nero, due ricevono il reddito di cittadinanza.

«Nel medesimo contesto – precisa la nota – è inoltre emerso che i pagamenti del personale non regolarizzato sono stati effettuati in contanti, in modo completamente non tracciato, secondo modalità non consentite dalla normativa in vigore».

Al termine delle verifiche i finanzieri hanno emesso sanzioni per oltre 240 mila euro: somme riducibili in caso di regolarizzazione dei contratti.

Il lavoro nero, puntualizza la finanza, è una piaga che oltre a sottrarre risorse all’erario, «compromette gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste».

La presidente provinciale della Fipe, Suban, plaude all’attività delle fiamme gialle: «È importante che vengano svolti controlli di questo tipo. In un momento di grande criticità post Covid, di aumento dei costi energetici e delle materie prime, e anche di fuga dal nostro settore da parte di operatori e collaboratori, un fenomeno del genere come quello scoperto dalla finanza, non aiuta la nostra immagine e comporta un danno anche a chi lavora correttamente, perché si crea una concorrenza sleale».

Condizioni ben note ai lavoratori: camerieri, cuochi, lavapiatti, ma anche gli stessi riders. «In passato mi era successo di guadagnare 8 euro all’ora in nero e con spese a carico mio», racconta un quarantenne triestino impegnato nelle consegne a domicilio e che chiede l’anonimato. «C’è chi paga 3 euro a consegna, in nero totale. E chi è sotto contratto spesso lo è solo di facciata: magari lavori due ore regolarmente, e le altre sette no».