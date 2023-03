Piantumati 1.500 alberi nel Carso monfalconese. Ma il pericolo incendi permane

MONFALCONE La porzione del Carso monfalconese bruciata nell’incendio di settembre del 2016 funzionerà come un grande laboratorio a cielo aperto sull’efficacia delle tecniche di rimboschimento e la resistenza o meno delle singole specie messe a dimora.

Nella grande area che sale dalla linea ferroviaria verso la sommità dell’altura che guarda la barriera autostradale, e dove si trova una casermetta dismessa, in questi giorni si è conclusa la piantumazione di 1.500 essenze arboree fornite dal vivaio del Corpo forestale regionale.

A mettere a dimora lecci, roverelle, aceri, cornioli, ciliegi canini, ginepri, bagolari, biancospini, ulivi sono stati gli operai e i giardinieri del Comune con un’operazione durata mesi in un contesto non agevole, come sottolinea l’assessore all’Ambiente Sabina Cauci.

«Credo che si possa trattare di un esperimento importante anche per gli altri comuni il cui territorio carsico è stato devastato dagli incendi, soprattutto quelli dello scorso anno», afferma Cauci, che non nasconde come l’ostacolo da affrontare sarà con tutta probabilità la siccità estiva. Anche per questo motivo sono state piantate essenze di diverso tipo, così da poter verificare quali siano le specie più resilienti. Sul Carso il Comune di Monfalcone ha condotto nei mesi invernali di pari passo anche la battaglia contro la diffusione dell’Ailanto, potenzialmente resa più semplice proprio dagli incendi che, eliminando alberi e arbusti, hanno creato le condizioni ideali per la pianta originaria della Cina.

L’azione di contrasto è stata effettuata anche nella zona interessata dall’incendio del 2016, dove, oltre all’Ailanto, è proliferato anche il Senecio sudafricano, pure una pianta aliena, estremamente invasiva e che contiene alcaloidi, sostanze tossiche sia per l’uomo, sia per gli animali. A causa delle fioriture abbondanti, il senecione può avere un ruolo importante come pianta nettarifera, ma gli alcaloidi sono tossici anche per le api. Nella richiesta avanzata alla Regione per la manutenzione ordinaria del Parco delle colline carsiche il Comune ha incluso, quindi, anche la cifra necessaria a continuare gli interventi di contrasto alle due specie. «Allo stesso tempo continueremo ad agire per rimboschire le zone andate a fuoco con specie autoctone», afferma il sindaco Anna Cisint, che ha dato mandato all’assessorato Ambiente di richiedere una nuova fornitura di piante al vivaio del Corpo forestale regionale

Gli incendi vanno comunque prevenuti, evitando rischi per la popolazione. Il Comune ha quindi già effettuato tagli della vegetazione carsica nelle zone di propria pertinenza a ridosso delle abitazioni (ad esempio in via Romana). «Rfi intanto ha fornito una risposta alla richiesta di quali azioni siano state effettuate a ridosso della linea ferroviaria – aggiunge il sindaco –, assicurando che continuerà la manutenzione della vegetazione a ridosso dei binari. Ad Ater ho invece domandato di mettere in sicurezza l’area circostante il complesso di via Volta». Il sindaco ha in ogni caso in firma un’ordinanza che chiede a tutti i proprietari di abitazioni a ridosso della zona carsica di provvedere alla cura dei propri giardini sempre in un’ottica di prevenzione incendi.