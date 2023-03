Tentata rapina nel negozio Loacker di Trieste: titolare minacciato con una siringa

TRIESTE Tentata rapina in un negozio del centro città. L’episodio, di cui si ha contezza ora, si è verificato mercoledì pomeriggio attorno alle 15 all’interno della Loacker di via Roma, angolo via Valdirivo.

Stando a quanto si apprende, un uomo si è avvicinato al titolare dell’esercizio commerciale impugnando una siringa e intimandogli di consegnare immediatamente il denaro in cassa.

Il gestore, il signor Michele Riso, si è opposto, facendo dileguare il malvivente.

L’esercente in un primo momento ha anche tentato di inseguirlo, decidendo poi di desistere, temendo che il negozio potesse rimanere scoperto e che quindi potessero entrare dei complici.

Da una prima descrizione sommaria, si tratterebbe di un trentenne di media corporatura, ma comunque dal fisico piuttosto atletico: “Un cliente mai visto prima – spiega il titolare - ben curato nel vestire. Secondo me una persona probabilmente di origine straniera, visto il colore della pelle olivastra, ma che si esprimeva bene in italiano”.

Del caso si stanno occupando i carabinieri.