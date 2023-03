Martedì l’ultimo addio a Giuliano Gelci, anima di Arci servizio civile

TRIESTE Il funerale di Giuliano Gelci, il presidente regionale di Arci servizio civile improvvisamente scomparso sabato scorso all’età di 65 anni, si terrà martedì dalle 11.30 al cimitero di Sant'Anna, in via Costalunga a Trieste. Seguirà, alle 12.30, una cerimonia di addio.

Francesco Codagnone 19 Marzo 2023 Trieste

Uomo gentile e di animo grande, amico caro e generoso, lavoratore instancabile, era noto ai più come il cuore del Servizio civile giuliano, considerato come punto di riferimento per moltissimi giovani, triestini e non. Il 65enne era anche presidente dell'associazione Monte Analogo, che dal 1990 organizza il festival Alpi Giulie, rassegna cinematografica dedicata alla montagna.