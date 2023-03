Trieste, prove per la cerimonia di saluto al Reggimento Piemonte Cavalleria 2° di rientro dal Kosovo

Prove in piazza Unità a Trieste per la cerimonia militare di domani, giovedì 23 marzo, quando alle 10 e alle 18, con l'alza e l'ammaina bandierà, verranno salutate le truppe del Reggimento Piemonte Cavalleria 2° di rientro dal Kosovo. Il reggimento “Piemonte Cavalleria”, uno dei più antichi reparti dell’Esercito Italiano, è da poco rientrato dal Kosovo dopo oltre sei mesi di impiego nel teatro operativo balcanico. Il reparto esplorante della Brigata Alpina “Julia”, dal mese di luglio 2022 fino ai primi di marzo, è stato impiegato nei Balcani nell’ambito dell’Operazione “Joint Enterprise”, missione NATO con lo scopo di mantenere l’ordine e la pace in Kosovo, secondo quanto sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 1244 del 1999. Il reggimento è stato schierato nella regione ovest dell’area con un contingente costituito principalmente dai “cavalieri” di Opicina ed altri reparti della Brigata Alpina “Julia”, oltre che da unità della Marina Militare e altre unità specialistiche dell’Esercito. Guidati dal “Piemonte Cavalleria” anche militari di Albania, Austria, Croazia, Macedonia del Nord, Moldavia, Polonia, Svizzera e Turchia. Per il reggimento, che proprio durante il periodo in Kosovo ha celebrato il 330° anniversario dalla fondazione, la cerimonia assumerà ulteriore e particolare significato vista la concomitante ricorrenza della “Sforzesca”, battaglia combattuta nel 1849 contro gli austriaci durante la prima guerra d’indipendenza, conclusasi con la vittoria dei cavalieri di “Piemonte” e da allora festa di Corpo. Video Lasorte

00:53