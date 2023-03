Guasto nelle tubature, migliaia di famiglie senz’acqua tra viale Miramare, Barcola e Strada del Friuli

TRIESTE. Sono migliaia le famiglie della zona di Trieste compresa fra viale Miramare, strada del Friuli e Barcola rimaste stasera, mercoledì 22 marzo, senz’acqua in casa, a causa di un guasto che si è verificato lungo la tubatura principale del sistema idrico dell’AcegasApsAmga. Poco dopo le 19, in tutta l’area improvvisamente dai rubinetti non è più uscita l’acqua. In tanti sono usciti per verificare dai contatori se ci fossero guasti circoscritti, invece in breve tempo si è capito che il problema era molto esteso. Dall’Acegas settore acqua poco dopo è arrivata la conferma del guasto. Il problema dovrebbe risolversi verso le 22.