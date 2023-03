Frontale tra scooter e auto a Trieste, cinquantenne in gravi condizioni

TRIESTE Frontale tra uno scooter e un'auto questa sera di oggi mercoledì 22 marzo in via dell'Istria all'altezza del civico 158. È successo alle 21. Risulta in gravi condizioni un cinquantenne, che ha le gambe seriamente ferite a causa dell'impatto.

La persona è stata soccorsa dall'anestesista e dagli infermieri del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica insieme ai Vigili del fuoco e la Polizia locale. All'arrivo dei soccorritori il ferito era incosciente, poi si è ripreso e non è stato necessario intubarlo.

A causa del gravissimo trauma agli arti, sarà necessario un delicato intervento di chirurgia plastica e vascolare. I medici, compresi gli ortopedici, sono già all'opera.