Firmato a Trieste un memorandum per favorire azioni green transfrontaliere

TRIESTE Avviare un percorso di confronto permanente transfrontaliero su sviluppo sostenibile, difesa dell'ambiente ed energia, prevedendo una riunione annuale tra le parti. Promuovere una rete di collaborazione per lo scambio di data base e buone pratiche. Verificare l'efficacia delle misure adottate nell'implementazione di direttive e impegni assunti nel quadro dell'Ue. Formalizzare proposte concrete che possano realizzare una piattaforma ambientale comune tra Stati e Regioni confinanti. Sono alcuni obiettivi del 'Memorandum di

Trieste per la sostenibilità, l'energia e l'ambientè, presentato mercoledì 22 marzo a Trieste, in occasione degli «Stati Generali della sostenibilità dell'Alto Adriatico e dell'Europa Centrale», e che nei prossimi giorni sarà firmato tra gli altri dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e da regioni e contee di Croazia, Austria e Slovenia. Al vertice di oggi hanno partecipato alcune delegazioni locali con l'obiettivo di potenziare la cooperazione, favorire il coordinamento e condividere le buone prassi. «La collocazione geografica della nostra Regione - ha osservato l'assessore regionale del Fvg alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro - rappresenta una grande opportunità per sfruttare la posizione strategica di cerniera tra Oriente e Occidente, tra Mediterraneo e Nord Europa. Le sfide che siamo chiamati a sostenere non possono essere affrontate puntando su isolamento ed esclusione internazionale. Anzi, le sfide, in particolare quelle ambientali che non conoscono confini amministrativi, hanno bisogno di essere fronteggiate con i partner più vicini e con una cooperazione internazionale più efficiente». Si tratta, ha concluso, «di un progetto ambizioso, di portata internazionale che potrebbe creare dei benefici oggettivi per la sostenibilità e la tutale ambientale dei nostri territori».