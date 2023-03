Demolizione finale della Ferriera, chiusa per un’ora la strada dal Molo VII a via Caboto

TRIESTE Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 marzo, indicativamente tra le 15.30 e le 16.30 e per un tempo molto ridotto, sarà chiuso il tratto della statale 202 (ex Gvt) dal Molo VII a via Caboto/Malaspina, per consentire la demolizione finale della Ferriera.

Ex Ferriera di Trieste, demolizione bis il prossimo mercoledì 16 Marzo 2023 servola

Saranno utilizzati 150 chili di esplosivo per far cadere una serie di recuperatori di energia termica in area Icop. Il 17 settembre 2022, quando venne effettuata la prima grande demolizione, ne furono utilizzati 500.

Sarà ancora la Sid - Società Italiana Demolizioni ad attrezzare e controllare l’esplosione.

A differenza della volta scorsa, quando l’esplosione sancì pubblicamente la fine dell’area a caldo e dunque fu accompagnata da una cerimonia, stavolta l’evento sarà esclusivamente tecnico sebbene di grande valore simbolico.