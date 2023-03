Trieste, 110 chili di dinamite riducono in polvere tre “ciminiere”: la Ferriera di Servola non c’è più

TRIESTE Sono le 15.40 in punto quando l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro preme il bottone che innesca i 110 chili di dinamite a demolire ciò che rimaneva dell’area a caldo della ormai ex Ferriera di Servola.

Foto Lasorte

Un boato, poi in pochi secondi vengono giù le tre “ciminiere” degli scambiatori di caldo “cowper”, ancora in piedi dopo la prima storica demolizione dello scorso 18 settembre 2022. Non si tratta, è bene spiegarlo, di ciminiere in senso stretto, ma di quelle che tecnicamente si definiscono “cowper”: impianti ausiliari di un altoforno, nel dettaglio apparecchi recuperatori di calore che consentono di preriscaldare l’aria comburente da immettere nel forno vero e proprio.

Oggi come allora, è stata la Sid - Società Italiana Demolizioni ad attrezzare e controllare l’esplosione.

Il boato e tre "cowper" giù: la Ferriera di Trieste non c'è più

A differenza della prima demolizione, quando 500 chili di dinamite sancirono pubblicamente la fine dell’area a caldo con tanto di fuochi d’artificio e cerimonia, stavolta l’evento è stato esclusivamente tecnico, sebbene di grande valore simbolico.

Quando la polvere sollevata dalla detonazione si posa al suolo, lo skyline è infatti definitivamente cambiato: nulla più ricorda quell’attività siderurgica durata per più di un secolo. La Ferriera di Servola non esiste più.

